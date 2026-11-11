Zonguldak Çaycuma'da yola çıkan iki yaban domuzu cep telefonuyla görüntülendi

Zonguldak Çaycuma'da yola çıkan iki yaban domuzu cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi. Seyir halindeki sürücü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce şaşkınlık yaşadı ve o anları cep telefonuyla kaydetti; domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi.
Karayolundan geçmeye çalışan iki yaban domuzunun yönlerini şaşırmış gibi sağa sola hareket ettiği görüldü. Seyir halindeki araç sürücüsü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Sürücü, ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, iki yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı