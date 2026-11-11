Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Çaycuma'da yola çıkan iki yaban domuzu cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaycuma'da yola çıkan iki yaban domuzu cep telefonuyla görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi. Seyir halindeki sürücü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce şaşkınlık yaşadı ve o anları cep telefonuyla kaydetti; domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda iki yaban domuzu görüntülendi.

Karayolundan geçmeye çalışan iki yaban domuzunun yönlerini şaşırmış gibi sağa sola hareket ettiği görüldü. Seyir halindeki araç sürücüsü, aniden karşısına çıkan domuzları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Sürücü, ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, iki yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi

Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da deprem
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Çiftlikten kaçıp Fırat'a yerleştiler! Ağlardan somon çıkıyor