Yuvacık Barajı yüzde 93 doldu, kapaklar açıldı

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 93'e çıktı. Kapaklar açılarak Kirazdere yatağına su akıtılmaya başlandı.

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti. Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93'e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93'ü bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
