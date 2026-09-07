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Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak, Kuzeyde Sıcaklık Düşüyor

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Meteoroloji, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış bekliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 4-6 derece azalacak, diğer bölgelerde değişiklik olmayacak. Rüzgar, bazı bölgelerde kuvvetli esecek.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. Rüzgarın genellikler kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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