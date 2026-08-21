Ülke genelinde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 39

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 39

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İhlas Haber Ajansı