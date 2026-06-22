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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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