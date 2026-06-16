Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülke genelinde kuzey ve doğu kesimler parçalı bulutlu, bazı bölgeler sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.
Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35 - İSTANBUL