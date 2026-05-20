Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege iç kesimleri ve bazı illerde yağışların kuvvetli, çok kuvvetli ve şiddetli olacağını duyurdu. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
