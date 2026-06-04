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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4-6 derece artacak, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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