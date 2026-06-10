Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun birçok bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu( Sivas ve Yozgat hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz(Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır Açıklaması - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma
Kıskançlık cinayeti! Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Kıskançlık cinayeti! Ölen de öldüren de henüz çocuk
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Daha mazbatasını almadan ilk transferini yaptı