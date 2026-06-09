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FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

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FBI, 2026 FIFA Dünya Kupası süresince stadyum ve etkinlik alanlarında insansız hava aracı (drone) uçurulmasını yasakladı. İhlal edenlere 100 bin dolara kadar para cezası ve federal suçlamalar uygulanacağı açıklandı.

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin çeşitli şehirlerindeki stadyumlarda yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı (İHA) kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti.

FBI, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "FAA (Federal Havacılık İdaresi), Houston'daki FIFA Taraftar Festivali için bugünden başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak Geçici Uçuş Kısıtlamaları uygulaması başlattı. Bu, Dünya Kupası etkinlikleri üzerinde hiçbir şekilde dron uçurulamayacağı anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

İHA kısıtlama uygulamalarının taraftarları, oyuncuları ve kritik altyapıyı kazalara ve güvenlik tehditlerine karşı koruduğu vurgulanan duyuruda, FBI tarafından izinsiz dron uçuranların "federal bir suç işlemiş olacağının ve 100 bin dolara varan para cezasına çarptırılabileceğinin" altı çizildi.

FAA'nın FBI tarafından linki paylaşılan açıklamasında da "Tüm oyuncular, katılımcılar ve personel için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve kolluk kuvvetleri, tüm FIFA Dünya Kupası 2026 stadyumlarını ve çevresindeki etkinlik alanlarını resmi olarak Dron Uçuşu Yasak Bölgeleri olarak belirlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, dron uçuranlar için ihlal başına 75 bin dolara kadar idari para cezası ile 100 bin dolara kadar cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, FBI'nın, İHA'ları ele geçirmek ve el koymak için özel önleme araçları kullanma yetkisine sahip olduğu, ihlal edenlerin "federal cezai suçlamalarla ve derhal tutuklanmayla karşı karşıya kalabileceği" kaydedildi.

FAA, İHA kullanımı ihlallerinin tespitini ve yaptırımını hızlandırmak amacıyla yakın zaman önce "İnsansız Hava Aracı Hızlandırılmış ve Hedefli Yaptırım Müdahalesi" adıyla bir girişim başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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