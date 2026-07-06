Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağını açıkladı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38 - İSTANBUL