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Yüksekova'da Dev Yengeç Şaşırttı

Yüksekova'da Dev Yengeç Şaşırttı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir grup vatandaş, doğa gezisi yaptıkları sırada bölgede nadir rastlanan büyüklükte bir yengeç görüntüledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup vatandaş, doğa gezisi yaptıkları sırada bölgede nadir rastlanan büyüklükte bir yengeç görüntüledi.

İlçeye bağlı Doski Vadisi'ne gezmeye giden bir grup arkadaş, bölgede yürüyüş yaptıkları sırada büyük bir taşın üzerinde duran dev yengeci fark etti. Yengecin boyutunu hayretle karşılayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Çevrede bir süre hareket eden yengeç, daha sonra taşlar arasına girerek uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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