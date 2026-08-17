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Yüksekova'da 20 köyde dere ıslah çalışması

Yüksekova'da 20 köyde dere ıslah çalışması
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski bölgesindeki 20 köyde, taşkın riskini azaltmak ve tarım arazilerini korumak için DSİ tarafından dere ıslah çalışması başlatıldı. Ziraat Odası'nın girişimleriyle başlayan çalışmalar, yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını güvence altına almayı hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski bölgesindeki 20 köyde, taşkın riskini azaltmak ve tarım arazilerini korumak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere ıslah çalışması başlatıldı.

Bölge muhtarlarının taleplerini Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığına iletmesinin ardından, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen konuyu DSİ Bölge Müdürlüğüne taşıdı. Yapılan girişimler ve değerlendirmelerin ardından DSİ ekipleri, Doski bölgesinde yer alan derelerde temizlik ve ıslah faaliyetlerine hızla başladı.

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, teknik ekipten yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Geçirgen, "Doski bölgemizde yer alan 20 köyümüzün muhtarları, ilkbahar aylarında yaşanan taşkınlar ve derelerin taşması sonucu tarım arazilerinde meydana gelen zararları tarafımıza iletti. Bizler de çiftçilerimizin ve köylülerimizin mağduriyetini gidermek adına konuyu vakit kaybetmeden DSİ Bölge Müdürlüğümüze aktardık. Yapılan hızlı planlama ile ekipler sahaya inerek ıslah çalışmalarına başladı. Bu çalışma sayesinde hem yerleşim yerlerimiz taşkın riskinden korunacak hem de verimli tarım arazilerimiz güvence altına alınacak. Taleplerimize hızlıca yanıt verip sahada çalışma başlatan DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm ekiplere çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların, bölgedeki dere yatakları tamamen güvenli hale getirilene kadar program dahilinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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