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Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu

Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ekipler, yolları açmak için gece gündüz çalışıyor. Açılan yollar tünelleri andırırken, çığ tehlikesine rağmen çalışmalar sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Dat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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