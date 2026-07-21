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Yüksekova'da temmuz ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde çalışma

Yüksekova'da temmuz ayına rağmen 5 metrelik kar tünellerinde çalışma
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayında bile karla mücadele devam ediyor. Ekiplerin açtığı yollar tünel görünümü alırken, kar kalınlığı 5 metreyi buluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Sat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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