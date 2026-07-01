Yozgat'ta yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, jandarma ekipleri tarafından teslim alınarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Yenifakılı ilçesinde yaralı şahin olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Ekiplerce vatandaştan teslim alınan yaralı şahin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı