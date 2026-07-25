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Yozgat’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Yozgat’ta etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Apartman önlerinde biriken su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana yollarda su biriken bölgelerdeki trafik akışı kontrollü olarak tek yola aktarılarak sağlandı.

Selin etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar, biriken suyun tahliye edilmesi için kendi imkanlarıyla ana gidere yönlendirme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise su içerisinde kalan araçlarını güvenli bölgeye çekmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Durak Gökbaş, bölgede her yağışta benzer sorunların yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Sel geldi mi buradan vuruyor. Salı Pazarı, Çarşamba Pazarı, 92 Evler, buraları su basıyor. Binanın girişi olmazsa, ben 5. ya da 6. katta oturuyorum. Nereye çıkacağım? 83 tane öz geliyor buraya. Özden gelen sularla buralar sel oluyor. Şu yoldan geçiş yok. Arabayı buradan zorla çektim. Kepçe geldi, Ben de burayı açmaya çalışıyorum. Kepçe diyor ki, 'Anca bu kadar oluyor, bizim yapacağımız bu' diyor."

Öte yandan, bölgedeki sularının tahliyesi ve olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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