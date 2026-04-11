Yozgat'ta karayolları ekipleri kar mesaisinde

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat'ta Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri ve Sorgun ilçelerinde yoğunlaşan kar yağışında mağduriyet yaşanmaması için ekipler seferber oldu.

Karayolları personeli özellikle görüş mesafesinin düştüğü ve rüzgarın kar savurduğu güzergahlarda iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililer, yola çıkacak olan sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, çekme halatı ve zincir gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını önemle vurguladı. Trafik ekipleri ise ana güzergahlarda denetimlerini artırarak, sürücüleri takip mesafesi ve hız sınırları konusunda uyarıyor. - YOZGAT

