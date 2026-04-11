Yozgat'ta karayolları ekipleri kar mesaisinde

Yozgat'ta karayolları ekipleri kar mesaisinde
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrasında Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, özellikle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda yoğunlaştırdığı çalışmalarda sürücülerin kış lastiği kullanmalarını ve gerekli ekipmanları yanlarında taşımalarını önemle vurguladı.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat'ta Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri ve Sorgun ilçelerinde yoğunlaşan kar yağışında mağduriyet yaşanmaması için ekipler seferber oldu.

Karayolları personeli özellikle görüş mesafesinin düştüğü ve rüzgarın kar savurduğu güzergahlarda iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililer, yola çıkacak olan sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, çekme halatı ve zincir gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını önemle vurguladı. Trafik ekipleri ise ana güzergahlarda denetimlerini artırarak, sürücüleri takip mesafesi ve hız sınırları konusunda uyarıyor. - YOZGAT

