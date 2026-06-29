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Çekerek Süreyya Bey Barajı'nda dolluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyü yılanlar bastı

Çekerek Süreyya Bey Barajı'nda dolluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyü yılanlar bastı
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Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kurtağılı köyünde yağışlı baharın ardından barajdan taşan su köy merkezine dayandı, suların yükselmesiyle köyü yılanlar bastı. Muhtar, yetkililerden çözüm istiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kurtağılı köyünde yağışlı geçen bahar mevsiminin ardından barajdan taşan su köy merkezine dayandı, suların yükselmesiyle köyü de yılanlar bastı.

Kurtağılı köyünde yoğun yağışların ardından yükselen su seviyesi köy halkını tedirgin ediyor. Köyün camisinden her gün yılanlara karşı ve suya düşülmemesi için dikkatli olunması hususunda anonslar yapılıyor. Yaşadıkları endişeyi dile getiren Çekerek Kurtağılı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç, yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

"Su, caminin önüne 5 metre mesafede kaldı"

Kılıç "Su köyümüzün ortasına kadar gelmişti. Köyümüzü yılanlar bastı. Artık yılan vakaları görünmeye başladı. Anons veriyorum yılanlara dikkat edelim, çocuklarımıza dikkat edelim suya düşmesinler. Bu konuyla ilgili burada 3-5 tane evimiz istimlak oldu. Fakat suyun çıktı çıkacak diye beklenen evler de var, onlar da endişeli. Su, caminin önüne 5 metre mesafede kaldı" dedi.

"Köylü her gün ne yapacağımızı soruyor"

Köyün farklı noktalardan sıkıştığını belirten Kılıç, "Çekerek Süreyya Bey Barajı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyümüzün ortasındaki caminin oraya kadar geldi. Artık Çekerek ve Kadışehri yolu da üst tarafımızı sıkıştırdı. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı. Bu konuyla ilgili mağduriyetimiz oldu. Bir an önce yeni yerleşke alanına çıkmamız lazım. 85 dönüm için müracaatta bulunduk. Köylü de her gün gelip gidip nasıl yapacağımızı soruyor. Bu konuyla ilgili mağduriyetimizin giderilmesini, çalışmaların hızlanmasının gereğini arz ediyorum. Direklerimiz de suyun altında kalmaya başladı" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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