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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi kapsamında Yozgat'ta bir ailenin zimem defterindeki borçları kapatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformunda başlatılan proje ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün yaşatılmasını amaçlayan çalışma gerçekleştirdi.

Yıllardır süregelen zimem defteri geleneği Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Bir Defter Kapansın, Bir Aile Rahatlasın' temasıyla ihtiyaç sahibi bir ailenin borcunun kapatılmasıyla yaşatıldı.

Medrese Mahallesi'nde 26 yıllık esnaf olan Saadettin Doğan'ın iş yerindeki zimem defterinden belirlenen bir aileye ulaşan iyilik hareketiyle toplumsal bağlar pekiştirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri 'İyilik Var' anlayışıyla dayanışmayı büyütmeye, iyiliği çoğaltmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı