Yolda oluşan çukurlar kazalara davetiye çıkartıyor

Diyarbakır'ın Çermik ile Ergani ilçeleri arasındaki yolda oluşan çukurlar, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı Çermik-Ergani yolunda oluşan çukurlar, araçların arızalanmasına, lastiklerinin patlamasına ve trafik kazalarına neden oluyor. Ramazan Özekinci isimli vatandaş, Çermik'ten Diyarbakır'a giderken Kesentaş Mahallesi civarında aracının çukura düştüğünü ve lastiğinin patladığını belirterek, direksiyon hakimiyetini son anda sağlayarak kaza yapmaktan kurtulduğunu söyledi. Yolların bir an önce yapılmasını talep eden Özekinci, kendisi gibi birçok sürücünün bu durumla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı