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Bayburt'ta Tilkiyle Çerez Sohbeti

Bayburt'ta Tilkiyle Çerez Sohbeti
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Bayburt'ta doğada karşılaştığı tilkiyi eliyle çerezle besleyen bir vatandaş, hayvanla sohbet ederek keyifli anlar yaşadı. Tilkinin sakin yaklaşımı ve vatandaşın içten davranışı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı ve doğa ile insan arasındaki sıcak bağ bir kez daha görüntülendi.

Bayburt'ta bir vatandaşın doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle beslemesi ve sohbet etmesi renkli anlara sahne oldu.

Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla sohbet ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Tilkinin yanına büyük bir sakinlikle yaklaşarak elinden yiyecek alan vatandaşın bu davranışı, çevredekilerin dikkatini çekti. O anlar görenler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, doğa ile insan arasındaki sıcak bağ bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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