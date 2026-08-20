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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
  • Saldırıda Kiev'in Solomyansk semtindeki bir çocuk hastanesi binası hasar gördü.
  • Rusya'nın Jitomir bölgesine saldırısında 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı ve bir polis merkezinde yangın çıktı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini belirtti. Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, "Solomyansk semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü." ifadesini kullandı.

SALDIRI NEDENİYLE BİR POLİS MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise kentin Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgedeki bir polis merkezinde yangın çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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