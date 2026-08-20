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Malatya'da domuz sürüsü kayısı bahçesine girdi

Malatya'da domuz sürüsü kayısı bahçesine girdi
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Malatya’da yerleşim yerlerine kadar inen domuz sürüsü kayısı bahçesine girerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da yerleşim yerlerine kadar inen domuz sürüsü kayısı bahçesine girerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bahçede bir süre dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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