Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ilçe genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. İlçe sakinleri, sağanak yağışın etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı