Yeni sanayi sitesinde ulaşım sorunu: Başkan Sadıkoğlu'ndan yetkililere çağrı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sivas yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde taşınma süreci devam ederken yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekerek, özellikle kavşak ve toplu taşıma eksikliğinin ivedilikle giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapımı tamamlanan, kuraları çekilen ve esnafın taşınmaya başladığı Yeni Sanayi Sitesi'nde üyelerle yapılan görüşmeler ve sahadan gelen geri bildirimlerin önemli eksikliklere işaret ettiğini belirten Sadıkoğlu, ulaşım altyapısındaki sorunların çözümünün öncelikli hale geldiğini vurguladı.

"Ulaşım eksiklikleri en hızlı şekilde giderilmeli"

Başkan Sadıkoğlu, "Depremin ardından büyük zorluklarla mücadele eden sanayi esnafımız, yeni iş yerlerine taşınarak yeniden ayağa kalkma gayreti içerisinde. Ancak mevcut durumda sanayi sitesine girişte kavşak ya da üst/alt geçit bulunmaması ciddi bir sorun oluşturuyor. Esnafımız ve müşteriler sanayi sitesine ulaşabilmek için uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem ciddi bir zaman kaybına hem de maliyet artışına neden oluyor. Ticaretin sürdürülebilirliği açısından ulaşım altyapısının eksiksiz olması büyük önem taşıyor" dedi.

Sanayi sitesine toplu taşıma imkanının bulunmamasının da önemli bir eksiklik olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Yeni sanayi sitesinde faaliyet gösterecek işletmelerimizin en büyük ihtiyaçlarından biri de özellikle çalışanların ulaşım alternatifleri. Toplu taşıma altyapısının sınırlı olması, burada çalışacak personelin ulaşımını ciddi şekilde zorlaştırıyor. 714 iş yerinin faaliyet göstereceği sanayi sitesinde yaşanan bu durum hem iş gücü devamlılığını hem de işletmelerin verimli çalışmasını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece iş yeri yapmak yetmez, altyapı tam olmalı"

Yeni sanayi sitesinin sağlıklı şekilde işlemesi için altyapı eksikliklerinin hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, "Sanayi sitesi esnafımızın bir an önce düzenini kurabilmesi ve ticari faaliyetlerinin normal seyrine ulaşması için ulaşım başta olmak üzere tüm eksikliklerin giderilmesi elzemdir. Sadece iş yerlerini inşa etmek yeterli değil, bu alanların erişilebilir, sürdürülebilir ve işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan yatırımların kısa vadede beklenen katkıyı sağlamasını beklemek zor" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Sadıkoğlu, ulaşım altyapısına ilişkin eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı