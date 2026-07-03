Haberler

Doğa harikası Yedigöller'in eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Doğa harikası Yedigöller'in eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, yaz mevsimindeki yemyeşil doğası ve gölleriyle dronla görüntülendi. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan park, eşsiz manzaralar sunuyor.

Bolu'nun dünyaca ünlü doğa harikası Yedigöller Milli Parkı havadan görüntülendi. Yemyeşil doğanın sunduğu görsel şölen izleyenleri mest etti.

Sonbahar mevsimindeki renk cümbüşüyle olduğu kadar yaz aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotası olmaya devam ediyor. Milli parkı çevreleyen gür ormanların içerisine saklanmış farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye akın eden yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Yaz mevsiminde doğanın tüm canlılığını sergileyen yemyeşil ağaçlar ile sakin göllerin birleştiği o eşsiz anlar dron ile görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı! Stantlarının bir kısmını rakiplere ayıracak

Dev firmaya görülmemiş ceza! Resmen rakiplerinin reklamını yapacaklar
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada bilanço çok ağır