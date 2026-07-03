Doğa harikası Yedigöller'in eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Bolu'nun dünyaca ünlü doğa harikası Yedigöller Milli Parkı havadan görüntülendi. Yemyeşil doğanın sunduğu görsel şölen izleyenleri mest etti.

Sonbahar mevsimindeki renk cümbüşüyle olduğu kadar yaz aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotası olmaya devam ediyor. Milli parkı çevreleyen gür ormanların içerisine saklanmış farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye akın eden yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Yaz mevsiminde doğanın tüm canlılığını sergileyen yemyeşil ağaçlar ile sakin göllerin birleştiği o eşsiz anlar dron ile görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı