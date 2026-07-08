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Yalova şehir merkezinde sansar görüntülendi

Yalova şehir merkezinde sansar görüntülendi
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Yalova şehir merkezinde görülen sansar, vatandaşları şaşırttı.

Yalova şehir merkezinde görülen sansar, vatandaşları şaşırttı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde akşam saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sansar, bir süre cadde üzerinde dolaştı. Şehir merkezinde yabani bir hayvan gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede bulunan bir giysi kumbarasının altına giren sansar bir süre çevredeki araç ve insanları izledi. Kısa süre daha cadde üzerinde dolaşan sansar daha sonra gözden kayboldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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