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Ankara'da Yılkı Atları Doğal Yaşam Alanlarında Görüntülendi

Ankara'da Yılkı Atları Doğal Yaşam Alanlarında Görüntülendi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaklaşık 1.800 metre rakımlı Kasımlar ve Sarıçam yaylalarında, insan müdahalesi olmadan özgürce yaşayan yılkı atları sürü halinde görüntülendi. Sıcak havaya rağmen yiyecek arayan ve bölgedeki göl ile mendereslerden su ihtiyacını karşılayan atlar, dron ile havadan kaydedildi.

Ankara'da yaban hayatının simgelerinde olan yılkı atları, Kızılcahamam ilçesindeki doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık bin 800 metre rakımda bulunan Kasımlar ve Sarıçam yaylaları, yılkı atları için ideal yaşam alanı oluşturuyor. Sürü halinde yaylarda dolaşan atlar, sıcak havaya rağmen yiyecek ararken, bölgedeki göl ve mendereslerden su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başkentin yaban hayatının simgelerinden olan yılkı atları, insan müdahalesi olmadan özgürce yaşamlarını sürdürüyor. Sarıçam Yaylası'nda yiyecek arayan atlar, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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