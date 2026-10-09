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Van Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü

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Van Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü
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Van'ın Edremit ilçesinde havalimanı karşısındaki sazlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesi havalimanı karşısında bulunan sazlık alanda meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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