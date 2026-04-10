Van'da 151 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 151 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray'da 71, Başkale'de 2, Çatak'ta 28, Erciş'te 3, Gürpınar'da 44 ve Muradiye ilçesinde 3 olmak üzere toplam 151 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden yağış, rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın kuzey ile güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Van'ın kuzey (Erciş, Çaldıran, Muradiye) ve güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) ilçelerinin aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın akşam saatlerine kadar güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

