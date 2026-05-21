Gürpınar'da mayıs ayında kar sürprizi

Van'ın Gürpınar ilçesinde sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar, yaza sayılı günler kala hayatı olumsuz etkiledi.

Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik ve Arındı mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen etkili olan kıştan kalma görüntüler, bölgedeki mevsim şartlarını altüst etti.

Bölge genelinde hissedilen ani sıcaklık düşüşü, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Haziran ayına kısa bir süre kala yaşanan bu kar yağışı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle sakinlerini hazırlıksız yakaladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı