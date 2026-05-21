Haberler

Gürpınar'da mayıs ayında kar sürprizi

Gürpınar'da mayıs ayında kar sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde mayıs sonunda etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Haziran ayına kısa süre kala yaşanan bu durum, tarım ve hayvancılıkla uğraşanları hazırlıksız yakaladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar, yaza sayılı günler kala hayatı olumsuz etkiledi.

Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik ve Arındı mahalleleri başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen etkili olan kıştan kalma görüntüler, bölgedeki mevsim şartlarını altüst etti.

Bölge genelinde hissedilen ani sıcaklık düşüşü, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Haziran ayına kısa bir süre kala yaşanan bu kar yağışı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle sakinlerini hazırlıksız yakaladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama