Haberler

Van'da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı

Van'da yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Doğa olayı görsel şölen oluştururken vatandaşlar cep telefonlarıyla anı kaydetti.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluştururken şehrin her noktasında görülen doğa olayını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

Direkten döndü! 30 yıllık tutkusu yüzünden canından oluyordu
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı

Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, 10 şüpheli ise aranıyor

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor