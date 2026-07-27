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Van'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Süphan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmayla yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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