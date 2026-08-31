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Van'da örtü yangını kısa sürede söndürüldü

Van'da örtü yangını kısa sürede söndürüldü
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Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı iskele Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın büyümeden çevre yapılara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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