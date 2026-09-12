Van’da önce hortum, ardından şiddetli rüzgar etkili oldu

Van'da dün akşam saatlerinde kısa süreli hortum görülmesinin ardından etkili olan rüzgar, kentte hareketli anlara neden oldu.

Akşam saatlerinde Van semalarında oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Bir süre görülen hortumun ardından kentte rüzgar etkisini artırdı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, kentte hava şartları dikkat çekti. Hortum ve rüzgarın etkisiyle gökyüzünde oluşan görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı