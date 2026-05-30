Van'da etkili olan rüzgar Van Gölü'nü coşturdu, dalgalar sahili tokatladı

Güncelleme:
Van'da saatte 30 km hızla esen rüzgar, Van Gölü'nde dalga boyunun yükselmesine yol açtı. Sahil kesimlerinde etkileyici görüntüler oluşurken vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Van'da gün boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar, Van Gölü'nde dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

Kentte saatte yaklaşık 30 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle hareketlenen Van Gölü'nün suları, özellikle sahil kesimlerinde etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Kıyıya vuran dalgalar, adeta sahili tokatlarken göl çevresinde bulunan vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Van Gölü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgaların zaman zaman denizi andıran görüntüler oluşturduğunu belirtti. Özellikle gün batımıyla birlikte ortaya çıkan manzara, vatandaşların ilgisini çekti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
