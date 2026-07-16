Van'da hemzemin geçitte sinyaller arızalanınca sürücüler zor anlar yaşadı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen sinyalizasyon arızası, sürücülere zor anlar yaşattı. Geçit üzerindeki uyarı ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle sürücüler bir süre ne yapacaklarını şaşırırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen sinyalizasyon arızası, sürücülere zor anlar yaşattı. Ortada tren olmamasına rağmen aralıksız çalan sirenler ve kapanan bariyerler nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

"Sirenler çaldı, bariyerler kapandı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı"

Şafak Mahallesi'nde yer alan ve her gün yüzlerce aracın geçiş noktası olan hemzemin geçitte akşam saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Raylardan geçen herhangi bir tren bulunmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girdi. Kırmızı uyarı ışıklarının yanması, sirenlerin acı acı çalması ve bariyerlerin aşağı inmesiyle birlikte sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Dakikalarca yaklaşan bir tren bekleyen ancak rayların boş olduğunu gören sürücüler, sinyalizasyonun arızalandığını fark edince büyük bir kararsızlık yaşadı. Uzun süre bekleyen sürücüler kontrollü geçiş yaptı.

Arızanın giderilmesinin ardından hemzemin geçitteki trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Vatandaşları uyaran yetkililer, sinyalizasyon sistemlerinin çok hassas olduğunu, bu nedenle bariyerler açıldığında kimsenin bunlara dokunmamasını istedi. Bariyerlere dokunulduğu zaman sistem otomatik olarak devreden çıktığını ifade ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı