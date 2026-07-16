Haberler

Van'da hemzemin geçitte sinyaller arızalanınca sürücüler zor anlar yaşadı

Van'da hemzemin geçitte sinyaller arızalanınca sürücüler zor anlar yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesindeki hemzemin geçitte sinyalizasyon arızası nedeniyle bariyerler kapanıp sirenler çaldı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı. Arıza giderildikten sonra trafik normale döndü.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen sinyalizasyon arızası, sürücülere zor anlar yaşattı. Geçit üzerindeki uyarı ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle sürücüler bir süre ne yapacaklarını şaşırırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen sinyalizasyon arızası, sürücülere zor anlar yaşattı. Ortada tren olmamasına rağmen aralıksız çalan sirenler ve kapanan bariyerler nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

"Sirenler çaldı, bariyerler kapandı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı"

Şafak Mahallesi'nde yer alan ve her gün yüzlerce aracın geçiş noktası olan hemzemin geçitte akşam saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Raylardan geçen herhangi bir tren bulunmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girdi. Kırmızı uyarı ışıklarının yanması, sirenlerin acı acı çalması ve bariyerlerin aşağı inmesiyle birlikte sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Dakikalarca yaklaşan bir tren bekleyen ancak rayların boş olduğunu gören sürücüler, sinyalizasyonun arızalandığını fark edince büyük bir kararsızlık yaşadı. Uzun süre bekleyen sürücüler kontrollü geçiş yaptı.

Arızanın giderilmesinin ardından hemzemin geçitteki trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Vatandaşları uyaran yetkililer, sinyalizasyon sistemlerinin çok hassas olduğunu, bu nedenle bariyerler açıldığında kimsenin bunlara dokunmamasını istedi. Bariyerlere dokunulduğu zaman sistem otomatik olarak devreden çıktığını ifade ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
ABD, Suudi Arabistan ile Kuveyt'e silah satacak

ABD, Orta Doğu'da iki ülkeye silah satacak
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş