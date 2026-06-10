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Van'da gündoğumu manzarası hayran bıraktı

Van'da gündoğumu manzarası hayran bıraktı
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Van'da her mevsim ayrı güzellikler sunan doğa, bu kez gün doğumuyla hayran bıraktı. Sabahın ilk anlarında ortaya çıkan gün doğumu manzarası mest etti.

Van'da her mevsim ayrı güzellikler sunan doğa, bu kez gün doğumuyla hayran bıraktı. Sabahın ilk anlarında ortaya çıkan gün doğumu manzarası mest etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Van, bu kez gün doğumu güzelliğiyle hayran bıraktı. Kentte sabahın erken saatlerinde gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, tabloları aratmadı. Van Gölü Havzası'nın eşsiz doğası, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kızıl ve turuncu tonların tarihi Van Kalesi ve Erek Dağı ile birleştiği anlar, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını mest etti. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Van, gün batımının yanı sıra gün doğumunda da sunduğu eşsiz manzaralarla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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