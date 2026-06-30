Çaya bırakılan misinalar yengeçlere tuzak oldu: Duyarlı vatandaşlar yengeçleri kurtardı

Van'da duyarsız şekilde balık avlayan kişilerin çay kenarında bıraktığı misinalar, yaban hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Çaya bırakılan ve uzun süre doğada kalan misinalara takılan çok sayıda yengeç, duyarlı vatandaşların sayesinde bazıları kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Doğaya gelişi güzel bırakılan balık misinalarının sadece su canlıları için değil, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için de büyük tehlike oluşturuyor. Çaya atılan misinalara dolanarak mahsur kalan yengeçler, çevre sakinlerinin zamanında müdahalesiyle özgürlüğüne kavuştu. Piknik için çay kenarına gelen vatandaşların su kenarında bir hareketliliğin olduğunu fark etti. Duyarsız balık avcıları tarafından çevreye ve suya gelişigüzel bırakılan metrelerce uzunluktaki misinalar, su altındaki canlılar için adeta birer ölüm tuzağına dönüştü. Akıntıya kapılmamaya çalışan ve misinalara dolanan çok sayıda yengeç, hareket edemez halde su kenarında mahsur kaldı.

Zamanla yarıştılar

Yengeçlerin çırpınışlarını gören duyarlı vatandaşlar hemen harekete geçti. Misinaların yengeçlerin kıskaçlarına ve gövdelerine sıkıca dolandığını gören çevre sakinleri, yanlarındaki kesici aletler yardımıyla titiz bir çalışma başlattı. Canlılara zarar vermemek için büyük bir dikkatle yürütülen operasyonla, yengeçler tek tek misina bağlarından kurtarıldı. Özgürlüklerine kavuşan yengeçler yeniden suyun derinliklerine bırakılırken, bazı yengeçler ise telef oldu.

"5 dakikalık zevk için canlıları bu hale getirmişler"

Olaya tepki gösteren doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Gürpınar'a bağlı Araz çayındayız. Buraya piknik yapmaya gelmiştik ama gördüğümüz bu manzaradan sonra modumuz da düştü, keyfimiz de kaçtı. Maalesef balık tutmaya gelen arkadaşlar 5 dakikalık zevk için canlıları bu hale getirmişler. Şu an burada onlarca yengeç var ve ağlarda dolandıkları için muhtemelen günlerdir bu şekilde kaldıkları için bazıları ölmüş. Canlı olanları kurtarmaya çalışıyoruz ve o kadar çok ağır dolanmış ki yaklaşık yarım saattir sadece iki tanesini kurtarabildik. Şimdi diğerlerini kurtarmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyoruz lütfen kendi keyfiniz için canlıların habitat alanına zarar vermeyin" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı