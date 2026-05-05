Van-Bahçesaray yolu açılıyor

Türkiye'nin en zorlu ulaşım güzergahlarından biri olan ve yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan Van-Bahçesaray yolunda çalışma başladı.

Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Aralık ayından bu yana kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu, yaklaşık 5 ay aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri dev kar kütlelerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Ekiplerin zorlu coğrafyada yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından yolun büyük bölümünde ilerleme sağlandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu güzergahta, karayolları ekipleri iş makineleriyle 3 günden bu yana aralıksız çalışma yürütüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde biriken sertleşmiş kar kütleleri ve çığ tehlikesi, çalışmaları zaman zaman güçleştiriyor.

Ulaşın Hizan üzerinden sağlanıyor

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 30 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
