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Hakkari Valisi Cilo Sat Gölleri'nde İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi Cilo Sat Gölleri'nde İncelemelerde Bulundu
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden Cilo Sat Gölleri'ni ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaz mevsiminde bile kar örtüsüyle eşsiz manzaralar sunan bölgenin turizm potansiyeli ve korunması değerlendirildi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Cilo Sat Gölleri bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yaz mevsimine rağmen zirvelerindeki kar örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan Cilo Sat Gölleri'ni gezen Vali Taşyapan, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında bölgenin doğal yapısı, turizm potansiyeli ve devam eden çalışmalar değerlendirildi. Vali Taşyapan, Cilo Sat Gölleri'nin sahip olduğu eşsiz doğasıyla Hakkari'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgenin korunması ve tanıtılması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Cilo Sat Gölleri, yaz aylarında dahi erimeyen kar örtüsü, buzul gölleri ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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