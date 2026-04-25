Vali Makas'tan Akçakoca esnafı ile hasbihal etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde Postane Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya hasbihal eden Mehmet Makas, talep ve önerileri dinledi.

Akçakoca'da iş yerlerini tek tek gezen Vali Mehmet Makas, esnafın yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alarak çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İletilen taleplerin ilgili birimlere iletilmesi konusunda gerekli talimatları verdi. Vatandaşlarla da sohbet eden Makas, ilçe halkının görüş ve beklentilerini dinleyerek kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Program sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunulurken, etkinlik karşılıklı iyi dileklerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı