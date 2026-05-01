Vali Hatipoğlu: "Barajlarımızın tamamında neredeyse maksimuma yaklaşan doluluk oranlarına erişmiş durumdayız"

Doğu Anadolu bölgesi bu sene son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Bahar yağışlarının da yine önceki dönemlere göre yüksek seyretmesi Elazığ'daki baraj ve gölleri doldurdu. Keban Baraj Gölü'nde gözle görülür yüksek bir artış olurken Cip, Bazlama, Kepektaş, Kalecik ve Kanatlı Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Bunların dışında Dedeyolu Barajı yüzde 88,7, Seyrantepe Barajı yüzde 88, Hamzabey Barajı 51,5, Tatar HES yüzde 56,2, Beyhan -1 HES yüzde 64,4 seviyesine yükselirken Pembelik HES ise üretim nedeniyle yüzde 83,5'ten yüzde 63,8'e düştü. Öte yandan Hazar Gölü'nün ise yüzde 59,9'a yükseldiği bildirildi.

"Dağlık bölgelerde kar eriyişi devam ediyor"

Bölgenin son 20 yıldaki en yoğun kar yağışını aldığını dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "Çok bereketli bir kış geçirdik. Akabinde yine ilkbaharda yağmurlar daha önceki dönemlere göre oldukça yüksek oranda seyretti. Bu da yeraltı sularımız başta olmak üzere barajlarımızı ve su kaynaklarımızı olumlu yönde etkiledi. Barajlarımızın tamamında neredeyse maksimuma yaklaşan doluluk oranlarına erişmiş durumdayız. Yine aynı zamanda yıllardır akmaya kuru çeşmeler tekrar akmaya başladı. Buda bizim için sevindirici olan hususlarda birisi olmuştur. İnşallah bu sezon aynı zamanda tarımda da güzel sonuçların ve hasılanın alınacağı bir yıl olur. Biz Keban ve Karakaya barajına sınırız. Her iki barajında su seviyelerinin gözle görünürün üzerinde arttığını ifade etmek isterim. Henüz dağlık bölgelerde kar eriyişi devam ediyor. Bu da barajların daha fazlasıyla dolacağı anlamını taşıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
