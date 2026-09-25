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Vali Baruş, Hınıs-Tekman alternatif yol çalışmalarını inceledi

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Vali Baruş, Hınıs-Tekman alternatif yol çalışmalarını inceledi
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Vali Aydın Baruş, Hınıs-Tekman alternatif yol Çatkale istikametinde süren çalışmaları inceledi. Baruş, projenin ilçeler arası ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu; Tekman'da Kaymakam Demirkol'dan brifing alıp esnafla görüştü.

Vali Aydın Baruş, Hınıs- Tekman Relokasyon Yolu (Alternatif Yol) Çatkale istikametinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydın Baruş, projenin ilçeler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Tekman ilçesini ziyaret etti. Tekman'da Kaymakam Hüseyin Demirkol ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Kaymakam Demirkol'dan ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında brifing aldı. Vali Aydın Baruş, Tekman'da gerçekleştirilen çalışmalar ve ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Baruş, Tekman ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Aydın Baruş, kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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