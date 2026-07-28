Vali Aydoğdu, Soğukoluk Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile birlikte merkez Soğukoluk köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Emrah Duran, köy sakinleri ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyarette, Soğukoluk köyünde hayata geçirilebilecek çalışmalar ve projeler hakkında da köy halkıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

İletilen tüm talepleri tek tek not alan Vali Aydoğdu, Soğukoluk köyünün ihtiyaçlarının yakından takip edileceğini belirterek, ilgili konuların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Vali Hamza Aydoğdu, "Gündeme gelen ve konuşulan tüm konularda ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla köylerin gelişimi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı