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Erzincan Valisi Aydoğdu, Apçağa Köyünü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, Apçağa Köyünü Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Vali, sohbet edip talep ve görüşleri dinleyerek esnafa bereketli kazançlar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünü ziyaret etti.

Köyde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Aydoğdu, sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Aydoğdu, kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Ziyarette vatandaşların da talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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