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Vali Aktaş’dan orman yangınlarına karşı uyarı

Vali Aktaş’dan orman yangınlarına karşı uyarı
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Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, yaz aylarında yaşanan Orman yangınlarına dikkat çekerek, "Ormanların korunması için herkes azami hassasiyet göstermeli" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, yaz aylarında yaşanan Orman yangınlarına dikkat çekerek, "Ormanların korunması için herkes azami hassasiyet göstermeli" dedi.

Vali Aktaş, Hocalar ilçesinde muhtarlar ve kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalle ve köylerin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Toplantıda mahalle ve köylerdeki ihtiyaçlar ile devam eden kamu yatırımları ele alındı. Muhtarların sahadan aktardığı talep ve önerileri dinleyen Vali Aktaş, kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve vatandaş odaklı yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli değerlendirmelerin yapılması talimatını verdi.

Hocalar ilçesinin zengin orman varlığına da dikkat çeken Vali Aktaş, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. Aktaş, ormanların korunması için herkesin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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