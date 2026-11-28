Uzunköprü'de aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde cadde ve sokaklar ıslanırken vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı; yağışın gün içinde de sürmesi bekleniyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar ıslanırken, vatandaşlar güne yağmurlu havayla başladı.
Yağışlı havanın ilçede gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı