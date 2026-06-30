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Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen

Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen
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Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlarına bürünmesiyle yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı. Gün batımında oluşan manzara, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, her mevsim sunduğu eşsiz manzaralarına bir yenisini daha ekledi. Akşam saatlerinde gökyüzünün büründüğü renk cümbüşü, bölgedeki yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yerli ile yabancı binlerce turisti ağırlayan Uzungöl, gün batımında kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızıl ve turuncu tonları, çevresini saran yemyeşil ormanlarla bütünleşerek izleyenlere görsel şölen sundu. Güneşin dağların ardına doğru süzülmesiyle birlikte gökyüzünde oluşan manzara mest etti.

Dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Uzungöl, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu doğal atmosferle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde bölgeye ziyaretçilerin ilgisi de devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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